Расписание ночных поездов на Савеловском направлении изменится

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Расписание ночных электричек и поездов "Аэроэкспресс" на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 по 29 ноября в связи с ремонтом пути, сообщает Агентство "Москва".

Работы будут идти на участке Лобня – Марк на главном пути с 22:55 до 04:55. Ремонт будет останавливаться в ночь на пятницу – с 17 на 18 и с 24 на 25 ноября и на субботу – с 18 на 19 и с 25 на 26 ноября.

Представители МЖД отметили, что из расписания выведут несколько электричек на участках Москва – Лобня, Москва – Икша и Марк – Лобня. Временно не будут курсировать экспрессы из Москвы в 23:00 и 00:00, и из Шереметьева в 23:00 и 00:00. Еще несколько поездов в аэропорт проследуют по измененному расписанию.

Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".