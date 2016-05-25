Инструмент фальшивомонетчика XVII века нашли при благоустройстве Тверской

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Инструмент для изготовления фальшивых монет, так называемый маточник, нашли археологи во время благоустройства Тверской улицы, сообщает mos.ru.

"Это археологическая сенсация. Сейчас ее изучают специалисты-нумизматы. Маточник обнаружили под ярусом мостовой XVIII века. В дальнейшем, по законодательству, находка отправится в государственную часть музейного фонда. В столице это, как правило, Музей Москвы", – сказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Также при раскопке траншеи под кабельную канализацию возле дома № 16 на Тверской улице была обнаружена часть деревянной мостовой. Некоторые ее фрагменты отправили на дендрохронологическую экспертизу. Пока специалисты считают, что находка относится к XVII–XVIII векам.

На протяжении пяти метров деревянная мостовая то появляется, то пропадает, а основная ее часть находится под дорожным полотном. Сохранились остатки четырех ярусов, которые состоят из настилов и продольных лаг. На верхних слоях найдены следы пожара XVIII века. Также при расчистке мостовой археологи обнаружили части белоглиняной и чернолощеной посуды, меднолитые пуговицы-гирьки, нательный крест, обрезки кожаных изделий, древесный тлен и уголь.

При реконструкции Тверской улицы обнаружили фрагмент мостовой

По словам Леонида Кондрашева, во время жизни любого исторического города накапливается культурный слой, который хранит остатки домов, мостовых, коммуникаций.

"Когда готовится любой проект, тем более такой крупный, как "Моя улица", то в ходе проектирования специалисты смотрят, где пройдут работы, могут археологи там что-то найти или нет. Сейчас в коммуникации закладывают такие специальные пластиковые трубы, которые позволят потом долго не копать, чтобы сохранять культурный слой. Сейчас мы сделаем такие коммуникации, чтобы можно было их менять без разрытия, чтобы были сохранны археологические слои", – пояснил археолог.

Он также отметил, что прежде чем, начать любую стройку департамент культурного наследия проверяет проектную документацию. Специалисты определяют, нужна ли на месте работа археологов или реставраторов.

Напомним, фрагменты старинных мостовых также были обнаружены в Замоскворечье, на Большой Якиманке и Большой Полянке.