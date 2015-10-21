Форма поиска по сайту

21 октября 2015, 10:42

Общество

В центре Москвы при раскопках обнаружили кости, похожие на человеческие

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В центре Москвы при раскопке котлована сотрудниками Мосгаза были обнаружены кости, предположительно, человеческие. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Звонарском переулке прямо посреди проезжей части. Из котлована было изъято 69 фрагментов, которые направлены на исследование.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой решится вопрос о возбуждении уголовное дело.

Напомним, в сентябре в лесополосе на территории ТиНАО был найден скелетированный труп мужчины с огнестрельным ранением головы.

Труп найден недалеко от Киевского шоссе в направлении к СНТ "Дудкино" поселка Мосрентген. Возраст и давность наступления смерти установить пока невозможно.

