Для полицейских разработают методичку по поиску "черных копателей"

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Столичные власти разработают методичку для полицейских о том, как отличить ученых от "черных копателей". Об этом в интервью m24.ru рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. А на присоединенных территориях ценности, которые хранит земля, будут оберегать еще и специальные общественные инспекторы.

По словам Кондрашева, сейчас поймать "черных копателей" непросто. На то, чтобы их задержать, имеют право только инспекторы по охране памятников или сотрудники полиции. При этом они должны поймать лже-археологов с поличным: с выкопанным артефактом, лопатой или металлоискателем.

"Поэтому, чтобы полицейские смогли отличить ученых от ненастоящих археологов, сейчас готовится специальная методичка, - пояснил Леонид Кондрашев. - Мы пропишем в ней основные критерии, по которым они должны отличать "черных копателей". Если работает ученый, то у него должен быть при себе открытый лист на проведение раскопок, выданный институтом археологии РАН. В этой же методичке будут выжимки из статей, по которым полицейские смогут открыть дело об административном правонарушении".

По словам главного археолога, методичку выпустят к следующей весне, то есть к новому полевому сезону. "Наиболее охраняемой станет зона ТиНАО. Здесь мы даже создадим группу общественных инспекторов из местных жителей, потому что археологи и сотрудники полиции не смогут все сами осматривать, - сказал Леонид Кондрашев. - Всего на территории новых округов Москвы выявлено 122 памятника археологии. Будем обращаться к жителям за помощью, чтобы они сигнализировали участковым или археологам, если встретят подозрительных личностей".

В группе общественных инспекторов будет 30-40 человек. Они станут ходить в рейды, сменяя друг друга.

Отметим, что подобную методичку уже выпустили археологи Ханты-Мансийска. Полицейских предупреждают, что у "черных копателей" нет подлинной разрешительной документации на раскопки, а также полевой документации. Они работают в одиночку, либо по два-четыре человека и не организуют лагерь. Копатели зачастую жгут траву, чтобы не мешала работать с металлодетектором. Они раскапывают хаотичные ямы, а выкопанные кости часто разбрасывают вокруг нее.

Обычным гражданам, которые заметили подозрительных людей у археологических памятников, рекомендуется внимательно изучить и запомнить копателей, а также их имена или клички, и номера машин, на которых они приехали. Если есть возможность, желательно их сфотографировать. После этого нужно обратиться в полицию. Общественникам не рекомендуется пытаться задержать преступников или вступать с ними в перепалку.

Найденный клад времен Медного бунта впервые показали москвичам

Собеседник m24.ru напомнил, что "черных копателей" стало меньше после того, как 2013 году был принят федеральный закон №245 о пресечении незаконной деятельности в области археологии. Согласно документу, за повреждение или уничтожение объектов археологического наследия лже-археологам грозит штраф до 5 млн рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы до шести лет. "За два года всего было пять-шесть конфликтных ситуаций, связанных с тем, что при строительстве домов обнаруживались археологические объекты, не внесенные в список охраняемых памятников, - пояснил Леонид Кондрашев. - Мы выносили предписание прекратить работы, нас слушались, поэтому до судов ни разу не дошло".

Главный археолог столицы добавил, что на присоединенных территориях много интересных памятников. Например, остатки древнего летописного города Перемышля-Московского в 12 км к юго-западу от Подольска на реке Пахра. На Пахре также сохранились остатки русского редута, который использовался как фортификационные сооружения во время Тарутинского маневра Кутузова в первых числах сентября 1812 года.

Кроме этого, на присоединенных территориях очень много курганов и древних поселений.

Отметим, что этим летом в Москве нашли два клада. В июле на ВДНХ обнаружили схрон с серебряными монетами – "белончиками" начала прошлого века. "В средние века здесь пролегала известная дорогая в Троице-Сергиеву лавру, - пояснил Кондрашев. - Это были довольно глухие места, они славились своим криминальным характером. Сохранилась даже легенда о Таньке-богатырше, которая грабила прохожих".

Клад из серебряных монет достоинством 15-20-50 копеек 20-х годов XX века обнаружили случайно при прокладке кабеля, подчеркнул собеседник m24.ru. "По всей вероятности, он имеет криминальный характер, иначе как объяснить, что человек вышел в поле и спрятал его вдали от домов", - сказал Леонид Кондрашев.

А 12 августа клад из медных монет обнаружили при раскопках на улице Большая Ордынка в Кадашевской слободе. Он состоял из 1, 08 тысячи медных копеек ХVII века времен правления Алексея Михайловича. В пересчете на деньги того времени это около 11 рублей. Сумма небольшая, видимо, человек, закопавший их, был среднего достатка. По словам Кондрашева, клад интересен тем, что на его примере мы можем проследить, как в Москве в шестидесятые годы XVII века вместо серебряных момент стали чеканить медные. "Серебра не хватало, и кому-то пришла в голову эта идея. Ими стали расплачиваться, при этом налоги собирали серебряными монетами. В результате медные деньги обесценивались и вскоре за одну серебряную копейку давали 13 медных. Это привело к "медному бунту". Видимо, какие-то недоверчивые люди, которые считали, что их не обманешь, решили закопать эти деньги до лучших времен", - пояснил собеседник m24.ru.

Главный археолог Москвы добавил, что в Кадашах могут найти и другие интересные вещи, так как раскопки там будут длиться еще один-два месяца.