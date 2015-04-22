Экспериментальная ракета упала после запуска с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Сергей Казак

Недалеко от Плесецкого космодрома упала экспериментальная ракета-носитель, сообщает "Интерфакс".

Там проходил испытательный пуск ракеты. Она сошла со стартового стола, но через несколько минут отклонилась от траектории и упала в одном из районов Архангельской области.

Пострадавших в результате падения ракеты нет.

Ракету разработало одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свою причастность к пуску отрицали РВСН и Московский институт теплотехники, где делают "Ярсы" и "Тополи". В настоящее время точное место, где была выпущена ракета, не установлено.

Последний раз подобная авария была почти год назад: в мае 2014 года на Байконуре на 9-ой минуте после старта произошло экстренное выключение двигательной установки у ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи.