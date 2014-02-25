"Радио Москвы" начало вещать на третьей кнопке городской радиосети

Фото: ИТАР-ТАСС

На третьей кнопке столичной радиосети начало вещание "Радио Москвы". В эфире можно услышать городские новости, авторские программы, а также песни российских и иностранных исполнителей.

"Станция будет насыщена актуальными городскими новостями, музыкальный формат станет более выдержанным. При этом мы постараемся создать на этой площадке атмосферу, понятную людям, которые придерживаются классических ценностей. Умничать и учить жизни точно не будем. Наша цель - доверительные отношения с аудиторией старшего поколения", - заявил главный редактор радиостанции Максим Димов.

Напомним, ранее на третьей кнопке вещала радиостанция "Говорит Москва".

"Радио Москвы" вошло в состав объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа", в которую в настоящее время также входят сетевое издание M24.ru, телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанции "Москва FM" и "Moscow FM".