Объединенная редакция "Москва Медиа" запустит англоязычное радио

Фото: ИТАР-ТАСС

12 ноября этого года ровно в 12 часов на частоте 105.2 fm начнет вещание англоязычная радиостанция Moscow FM. Запуском нового СМИ занимается Объединенная редакция «Москва Медиа», в состав которой также входят телеканалы «Москва 24» и «Доверие», городской информационный интернет-портал M24.ru и радиостанция «Говорит Москва».

Новое городское СМИ будет рассчитано как на экспатов и иностранных туристов, так и на активную молодежь, желающую слушать качественную английскую речь и хорошую музыку. По оценкам создателей радиостанции, ее ежедневная аудитория составит около трех миллионов человек.

Производством новостного контента для Moscow FM займется телеканал Russia Today. Однако под новостные передачи будет отдана лишь небольшая часть эфира – 20-30%. В остальное время на радио будет играть зарубежная музыка.

Сегодня в России постоянно работает около 150 тысяч экспатов - в основном американцев, англичан и немцев, большая часть из которых проживает в Москве. Кроме того, ежегодно столицу посещают еще около 5 миллионов иностранцев.