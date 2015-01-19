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19 января 2015, 12:25

В столице откроется лаборатория радиационного контроля в строительстве

радиация проекты стройкомплекс Москвы экспертизы Виктор Егоров

Фото: m24.ru

Новая лаборатория санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля откроется в Москве. Об этом сообщил директор ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" (ЦЭИИС) Виктор Егоров, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"Приборы для обеспечения радиационного контроля в центре уже есть. Сейчас стоит задача закупить современное оборудование для контроля качества воздуха на станциях метрополитена", - рассказал Егоров. Он отметил, что центр сможет начать работу уже в будущем году.

"Кроме того, было решено расширить лабораторию по обследованию инженерных систем. Для этого уже закупили первую партию необходимого оборудования, что позволило в самый короткий срок ввести 23 вида новых работ по обеспечению безопасности работы инженерных сетей", - отметил Егоров.

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Ранее M24.ru сообщало, что ЦЭИИС, являющийся одной из структур Мосгосстройнадзора, может увеличить число своих лабораторий до 11. В настоящее время центр располагает 8 испытательными лабораториями.

Предполагается, что в этом году центр сможет проводить до 290 различных исследований и измерений, что позволит значительно лучше обеспечивать потребности строительства.

ЦЭИИС обзаведется химической лабораторией, центром огневых испытаний и лабораторией радиационного контроля. Кроме того, уже существующую лабораторию дорожного контроля "дополнят" передвижным центром, который будет контролировать состояние дорожного покрытия.

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