ФМС разработала меню для нового депортационного центра в Сахарово

Федеральная миграционная служба разработала меню для будущих обитателей нового центра содержания мигрантов, который откроется 1 января 2015 года в деревне Сахарово в Новой Москве. Как пояснил M24.ru источник в столичном управлении ФМС, до конца следующего года на питание гастарбайтеров будет потрачено порядка 78 млн рублей. Готовку и раздачу еды отдадут на аутсорсинг. В меню нет свинины, для детей предусмотрены фрукты и десерты - апельсины, зефир.

Своих поваров в новом депортационном центре в Сахарово не предусмотрено. Приготовлением, доставкой и раздачей еды будет заниматься кейтеринговая компания. Она будет привозить в центр горячее питание три раза в день, к 7.00, 12.00 и 17.00. Тару с едой будут разносить по трем корпусам, раскладывать в посуду и разносить по камерам. Также каждые два часа мигрантам будут приносить кружки горячей воды.

Для мигрантов предусмотрено трехразовое питание, меню составляется на одну неделю вперед, оно должно включать разнообразные продукты. Каждый день иностранцы должны получать мясо, рыбу или консервы, например, рисовую кашу с говядиной или тушеный картофель с мясом. В меню нет свинины, за исключением уточнения, что "из говядины и свинины" может быть приготовлено мясное пюре. Никаких национальных блюд, рассчитанных, к примеру, на приезжих из средней Азии, в меню нет. Рацион для женщин и мужчин практически не различается, но порции женщин немного меньше.

Детский рацион более разнообразный, он включает детский творог, сметану, сыр, какао и другие продукты. В день ребенок должен получать 250-300 граммов свежих фруктов, например, яблок, апельсинов, бананов. Также предусмотрено сладкое: зефир, печенье, вафли с фруктовой начинкой. Для взрослых десертов не предусмотрено. Дети не должны получать продукты с ГМО, а соль в еде должна быть исключительно йодированная.

Также в новом центре будет создан резерв продуктов. Около двух кг чая, 18 кг сухого молока, 54 кг сахара и более 5 тысяч банок консервов оставят на случай непредвиденных ситуаций, если подвезти еду в какой-нибудь день будет невозможно.

По словам собеседника M24.ru, в новом центре в Сахарово, по предварительным расчетам, будет ожидать депортации от 400 до 1 тысячи мигрантов. При этом в миграционной службе рассчитали, что 70% задержанных - мужчины, менее трети - женщины. Детей, которые будут выдворены вместе с матерями, скорее всего, будут единицы.

Питание одного мигранта обойдется примерно в 215 рублей в день. В эту сумму входит не только стоимость еды, но и работа персонала по доставке еды в центр и ее приготовлению. Отметим, что это немного больше, чем рассчитывалось при составлении меню для депортационного центра на Дмитровском шоссе на 2014 год. В нем дневной паек на одного человека стоил около 180 рублей в день. Возможно, это связано с повышением цен на продукты. "Меню в новом здании практически не будет отличаться от того, что сейчас есть на Дмитровке, - сказал источник M24.ru. - Возможно, в целом условия содержания мигрантов в новом центре все-таки будут лучше, чем в старом".

Новый центр временного содержания мигрантов на 1 тысячу человек откроется на территории Новой Москвы 1 января 2015 года. Сахарово ― бывший военный городок. Здания, где разместится центр для мигрантов, находятся в федеральной собственности, документы о передаче их городу вскоре будут подписаны, ремонт помещений уже идет.Также планируется вдвое увеличить вместимость действующего депортационного центра в поселке Северном на Дмитровском шоссе, где сейчас могут содержаться до 400 мигрантов.

Врач-диетолог Алексей Ковальков сказал, что рацион питания, предложенный для мигрантов, сбалансирован и достаточен, а в некоторых случаях даже выше нормы. "Например, для детей 12-18 лет предусмотрено почти 500 граммов углеводов, тогда как норма – 120 граммов. В целом для взрослого человека в день необходимо 60-80 граммов жира, примерно 120 граммов углеводов и 100-120 граммов белка", - сказал Ковальков.

Но некоторые замечания меню все-таки вызвало. Эксперт считает, что лучше исключить из рациона картофель, "так как это – быстрые углеводы, от них не наешься, только сахарный диабет заработаешь". "Лучше заменить его на каши, причем лучше всего подойдет гречневая – в гречке микроэлементов в 10 раз больше, чем в том же популярном геркулесе", - пояснил эксперт.

Также Ковальков отметил, что правильность питания зависит не от количества мяса или молока, а от их сбалансированности, не последнюю роль в вопросе играет возможность активно двигаться, без нее даже самое сбалансированное питание будет не так эффективно.

Руководитель информационно-правового центра "Миграция и закон" фонда "Таджикистан" Гавхар Джураева говорит, что в центры временного содержания попадают иностранцы, нарушившие миграционное законодательство, после принятия судом решения о депортации. "Если у мигранта все в порядке с документами и есть деньги на билет, то он пробудет в центре десять дней. Эти дни ему даются, в том числе, и на обжалование решения суда. Если денег на билеты нет, то ему придется провести в центре больше времени в ожидании, что его семья на родине заплатит за депортацию. Был возмутительный случай в Архангельске, когда человека продержали в центре четыре месяца", - сказала Джураева. Она также отметила, что в центрах временного содержания условия для мигрантов улучшились после того, как они перешли из ведения полиции в ведение ФМС.

