На ярмарке вакансий индустрии развлечений расскажут об успехах бизнеса

Фото: artmusicfest.ru

З октября в центре столицы состоится первая ярмарка вакансий для специалистов развлекательной индустрии Art Music Fest. В зале Forum Hall встретятся профессионалы: вокалисты, танцоры, юмористы, ведущие и шоумены. На мероприятии выступят такие отечественные звезды поп-музыки как Тимати, Сергей Лазарев, A'studio, Жасмин, Сати Казанова.

Также в ярмарке примут участие представители компаний, которые знают, как сделать на мероприятии идеальный звук, свет и фейерверк, и потенциальные работодатели – представители крупнейших event-агентств, продюсерские центры, рекорд-лейблы и другие.

Топ-менеджеры звукозаписи и радиоиндустрии, ведущие, шоумены и хитмейкеры расскажут, как они добились успеха. Генеральный менеджер мировой музыкальной компании EMI и SBA Gala Records Сергей Балдин расскажет о том, как сегодня можно популяризировать артиста и его творчество через интернет.

Программный директор "Русского радио" и ведущий программы "Золотой граммофон" Роман Емельянов объяснит, как попасть в радиоэфир. Радиоведущий и музыкант в стиле поп-стеб "Мурзилки International" Михаил Брагин и радиоведущая "Юмор FM" Светлана Молодцова озвучат 10 самых распространенных ошибок эфира и раскроют секреты идеального корпоратива.

Как написать хит, выгодно его продать и защитить свои авторские права объяснят поэт, критик Александр Вулых.

Начало - в 15.00. Вход - по регистрации и пригласительным билетам.