Каждый десятый москвич готов покинуть столицу ради карьеры

ИТАР-ТАСС

Ради новой работы переехать в другой город готовы 9,3 процентов жителей столицы. К такому выводу пришел рекрутинговый портал Superjob.ru, проанализировав базу резюме москвичей.

Самыми легкими на подъем оказались директора компаний и руководители департаментов. Каждый четвертый из них отметил в своем резюме готовность к переезду в другой город. Представители топ-менеджмента - носители уникальных знаний и опыта - не боятся переезда, поскольку всегда высоко ценятся.

Лишь немного отстают московские менеджеры проектов - 22,3 процента из них готовы трудиться за пределами столицы. На третьем месте в рейтинге самых мобильных специалистов – менеджеры HORECA: каждый пятый работник сектора общественного питания и гостиничного бизнеса рассматривает возможность работы в других городах.

Покинуть столицу ради новой работы готов и практически каждый пятый соискатель работы в качестве домашнего персонала. В строительной отрасли и сфере недвижимости самыми мобильными оказались архитекторы, в сфере информационных технологий лидируют системные аналитики, среди административного персонала - переводчики.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что ветеринары мобильнее врачей и медсестер, бренд-менеджеры опережают рекламщиков, снабженцы – продавцов, а журналисты – редакторов.

Намерение правительства Москвы вывезти из столицы чиновничий аппарат нашло отклик у многих госслужащих – переехать на работу в другие города готовы 13,8 процентов из них.

Наименее мобильными специалистами оказались операционисты банков: меньше 5 процентов соискателей готовы отказаться от столичной жизни.