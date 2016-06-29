При какой температуре можно законно завершить рабочий день в офисе

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Из-за жары многие работодатели пересмотрели корпоративный дресс-код. По данным соцопросов, руководство российских компаний стало с пониманием относиться к летним платьям и рубашкам с коротким рукавом.

Руководитель исследовательского центра портала SuperJob Наталья Голованова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", можно ли уволить человека за несоблюдение дресс-кода и какая температура должна быть в офисе.

"Уволить человека за несоблюдение дресс-кода – очень непростая история, судя по судебной практике. Вообще не существует каких-либо нормативных актов, согласно которым работодатели могут указывать сотрудникам на допустимые варианты одежды для работы. Правила внутреннего распорядка могут зафиксировать какие-то пожелания, но судебная практика показывает, что туда не часто смотрят. Исключения составляют медицинские, военные и охранные организации. Там спецодежда установлена законодательно. И законодательно установлена температура, при которой сотрудники должны работать меньше", – сказала она.

Между тем, по словам эксперта, санитарные нормы, касающиеся температуры в офисе, не очень строгие. "Сотрудники, которые работают сидя, могут находиться восемь часов в помещении с температурой не выше 28 градусов. С увеличением температуры время пребывания на рабочих местах рассчитывается по прогрессии. 28,5 градуса – 7 часов работы. При 30 градусах – 5 часов и т.д. А если 32,5 градуса – вообще можно работать только один час", – добавила она.