Работодатели ослабили дресс-код из-за жары

Фото:YAY/ТАСС

Депутаты обратились к работодателям с просьбой ослабить требования офисного дресс-кода, передает телеканал "Москва 24". В то же время сотрудники десятков организаций отмечают, что их начальство идет навстречу и без советов Госдумы.

Аномальные для Москвы температуры выше 30-ти градусов особенно тяжело переносить на работе. А правила требуют еще и утепляться: костюм, ботинки, юбке ниже колена для женщин – все то, что не дает коже дышать. Опросы говорят о том, что руководство с наступлением жары стало с пониманием относиться к летним платьям и рубашкам с коротким рукавом.

Деловой дресс-код строже соблюдают в крупных международных компаниях, хотя и там есть послабления. Например, дресс-код может соблюдаться с понедельника по четверг, а по пятницам, если нет официальных встреч, разрешено носить джинсы и одежду в повседневном стиле.

А в 29-ти процентов крупных компаний вообще нет требований к стилю сотрудников.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о последствиях перегрева и опубликовал памятку о методах борьбы с последствиями жаркой погоды.