Профессия дворника набирает популярность в столице

В Москве набирает популярность профессия дворника

В Москве набирает популярность профессия дворника. Желающие работать приезжают из разных регионов России, сообщает телеканал "Москва 24". Кандидатов на должность привлекает стабильная зарплата и бонусы за хорошую работу.

Как пояснил руководитель ГБУ "Жилищник" Покровского-Стрешнева Эдуард Ханахян, минимальная зарплата дворника в столице составляет сейчас от 26 до 30 тысяч рублей в месяц. "Мы готовы обеспечить стабильной заработной платой любого нашего работника. Оплату повышаем и в зависимости от результатов работы. Те, кто у нас работает более эффективно, получают соответствующие поощрительные надбавки", - добавил Ханахян.

При этом дворники работают вахтенным способом. Вахта длится две недели, вторую половину месяца рабочий отдыхает. Рабочий день дворника начинается в семь утра.

"15 дней я работаю, 15 дней - дома. Вот, 15 января у меня началась вахта, а 31 она закончится, и я поеду к семье", - делится водитель погрузчика снега Андрей Котов. До переезда в столицу мужчина жил в Пензенской области, где работал трактористом без выходных и праздников за 15 тысяч в месяц. Вакансию дворника Котов нашел в интернете.

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Во время вахты рабочим предоставляют бесплатное общежитие.

Отметим, профессия дворника является одной из самых востребованных в столице по данным департамента труда и занятости населения.

Согласно нормативам, в снегоочистительной дежурной бригаде должны работать 16 дворников. Убирать дороги им помогают снегоочиститель, шесть комбинированных дорожных машин, снегопогрузчик, восемь разбрасывателей реагентов, три трактора и один минипогрузчик.