Труд и боль: что нужно знать о травмах на работе

Фото: ИТАР-ТАСС

Работа может быть приятной и неприятной, порой она отнимает много нервов и сил, но если работа лишает человека здоровья, за это кто-то должен заплатить. Начальник отдела государственной инспекции труда Сергей Черняев рассказал изданию М24.ru о том, что такое производственные травмы и как они компенсируются.

Докажи, что ты трудился

Словосочетание "производственная травма" вызывает у многих ассоциации с повреждениями, полученными где-нибудь в заводском цеху или на стройке. Однако, даже если сотрудник умудрился испортить свое здоровье в тихом офисе – например, обжегся, или получил удар током – его травма тоже будет считаться производственной. При условии, что беда случилась в рабочее время, во время установленного внутренним распорядком перерыва на обед, во время сверхурочной работы, дежурств по выходным или подготовки рабочего места. Если человек в момент получения травмы, к примеру, переодевался в спецодежду, это тоже будет считаться повреждением на производстве.

Важные моменты Производственной травмой считаются только повреждения, полученные в рабочее время или при выполнении трудовых обязанностей и поручений работодателя. Поэтому важно заранее как можно подробнее описать в трудовом договоре свои обязанности и рабочий график.

Если повреждения получены по пути на работу и при этом не использовался предоставленный работодателем транспорт, они не считаются производственной травмой.

Компенсации травмированному сотруднику выплачивает не его работодатель, а Фонд социального страхования, куда с работы отчисляются страховые взносы.



Офисными считаются не только травмы, полученные прямо за рабочим столом, но и все происшествия, случившиеся с сотрудником в местах общего пользования в рабочее время.

Особый случай – несчастье, случившееся по пути на работу. "Если травмирование гражданина произошло по пути на работу и при этом не использовались транспортные средства предоставленные работодателем, данная травма не является производственной. Однако при травмировании работника в таких обстоятельствах необходимо детально проверить все факты перед принятием решения о квалификации травмы", – рассказал Сергей Черняев.

Есть и другие тонкости. Если работник в момент аварии возвращался в офис из другого места, в которое он ранее был направлен работодателем, то данный вид травмы относится к категории производственной.

Если человек заезжал куда-либо по пути на работу и попал в беду, важно определить, была ли эта поездка предпринята в личных интересах или связана с поручением начальника. Именно по данным факторам определяется квалификация травмы пострадавшего.

Что такое производственная травма? Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ, производственными травмами являются телесные повреждения (в том числе нанесенные другим лицом), тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией или излучением, укусы животных, повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств и иные повреждения здоровья, если они были получены в рабочее время на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы. Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ, производственными травмами являются телесные повреждения (в том числе нанесенные другим лицом), тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией или излучением, укусы животных, повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств и иные повреждения здоровья, если они были получены в рабочее время на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы. Производственными считаются и травмы, полученные во время перерывов. Если повреждения получены в момент, когда человек еще не приступил к работе, но готовился к ней в соответствии с внутренним распорядком, такие травмы тоже попадают под определение производственных. То же относится и к повреждениям, полученным на сверхурочной работе – в дополнительное время, выходные и праздники.



Где опаснее всего



Фото: m24.ru



По словам Сергея Черняева, наибольшее количество несчастных случаев происходит в строительной сфере и на транспорте. Ведь строительство – вид деятельности повышенной опасности, транспортная сфера – работа с источником повышенной опасности. При этом из всех видов травм строителям чаще всего грозит падение с высоты. А с водителями и работниками транспортных служб, как нетрудно догадаться, случаются ДТП.

У менеджеров и клерков – своя статистика, куда более спокойная. По данным анализа производственного травматизма, травмы офисных работников составляют всего 2-3 процента от общего числа травмированных трудяг.

Да и травмы в офисе специфические. В основном это падение с высоты собственного роста. По информации Сергея Черняева, офисные труженики чаще всего получают телесные повреждения, упав на ровном месте или на лестнице.

Фото: ИТАР-ТАСС

В любой компании Принцип решения вопросов с производственными травмами ничем ни отличается в частных и государственных компаниях. Расследованию и учету в соответствии с Трудовым Кодексом РФ подлежат все несчастные случаи, произошедшие с участниками производственной деятельности и с теми, кто выполнял поручения работодателя. Форма собственности предприятия никакого значения при этом не имеет – нормы Трудового законодательства равны для всех хозяйствующих субъектов РФ. Принцип решения вопросов с производственными травмами ничем ни отличается в частных и государственных компаниях. Расследованию и учету в соответствии с Трудовым Кодексом РФ подлежат все несчастные случаи, произошедшие с участниками производственной деятельности и с теми, кто выполнял поручения работодателя. Форма собственности предприятия никакого значения при этом не имеет – нормы Трудового законодательства равны для всех хозяйствующих субъектов РФ.



Что и как компенсируют?

Прежде всего, нужно понимать, что компенсация травмированному работнику зависит от того, как квалифицируют несчастный случай по результатам расследования: связанный или не связанный с производством. Если Фонд социального страхования сочтет, что увечье никак не связано с рабочими обязанностями человека, страховые выплаты ему не назначат. А фонд, разумеется, ориентируется на то, что значится в трудовом договоре сотрудника. Поэтому Сергей Черняев рекомендует всем позаботиться о будущем заранее: "Для обеспечения страховых выплат необходимо наиболее полно отобразить в трудовом договоре все трудовые обязанности работника и его права, а также прописать условия труда на рабочем месте".

Фото: ИТАР-ТАСС



Порой люди задают вопрос: "Что делать, если компания откажется компенсировать лечение?". Сергей Черняев поясняет, что такой вопрос сформулирован некорректно: "Работодатель и не должен оплачивать лечение и компенсации по страховым случаям, так как в соответствии с законодательством назначение и выплата осуществляется фондом социального страхования, куда работодатель отчисляет страховые взносы. Обязанность работодателя: в полной мере и своевременно осуществлять положенные выплаты в Фонд. Безусловно, многие работодатели осуществляют работникам при травмировании дополнительные выплаты, но это добровольное решение. Также необходимо отметить, что в организациях, где есть профсоюзный орган, в заключенном между работодателем и трудовым коллективом договоре прописываются дополнительные выплаты пострадавшим со стороны работодателя, и вот эта категория выплат является обязательной для работодателя".

Компенсации за производственные травмы Статья 184 Трудового кодекса РФ гарантирует компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. Если работник пострадал или даже погиб вследствие такого несчастного случая, ему или его семье возмещаются утраченный заработок (доход) и оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо расходы на похороны. Статья 184 Трудового кодекса РФ гарантирует компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. Если работник пострадал или даже погиб вследствие такого несчастного случая, ему или его семье возмещаются утраченный заработок (доход) и оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо расходы на похороны. Виды, объемы и условия компенсаций в таких случаях определяются федеральными законами. Материалы по пострадавшему отправляют в Фонд социального страхования РФ, а там, проанализировав ситуацию, определят размеры и назначение денежной компенсации. В соответствии с федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Фонд социального страхования должен принять решение о назначении страховых выплат в течение месяца после получения материалов расследования несчастного случая.



Согласно статье 8 федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", Фонд социального страхования компенсирует производственные травмы тремя способами.

Во-первых, человеку могут назначить пособие по временной нетрудоспособности. Такое пособие выплачивается за счет обязательной страховки от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Во-вторых, человек может получить единовременные или ежемесячные страховые выплаты. Если сам застрахованный в результате несчастного случая погиб, деньги получают его родственники.

В-третьих, фонд может оплатить дополнительные расходы, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного, если таковая требуется после несчастного случая.

"Служба доверия": Как восстановить здоровье после тяжелой травмы



Анна Макарова