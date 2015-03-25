Попавшим под сокращение чиновникам предложат несколько тысяч вакансий и обучение

Фото: ТАСС

Попавшие под сокращение чиновники начнут обращаться в центр "Содействие" за помощью в трудоустройстве в течение 1-1,5 месяцев, рассказал M24.ru глава центра Константин Царанов. По его словам, для них уже формируется база вакансий как в государственных, так и в частных компаниях. Предполагается, что московским чиновникам предложат тысячи рабочих мест.

"В нашем центре для чиновников найдутся вакансии экономистов, делопроизводителей, юристов – в общем, каждый сможет найти что-то по своему профилю", - полагает Царанов.

По словам главы "Содействия", чиновники пока в центр не обращались, хотя они уже имеют право прийти на консультацию. "Думаю, этот процесс начнется в ближайшее время, - уточнил Царанов. – Юридическая консультация через call-центры пока не возможна, потому что надо видеть трудовую книжку клиента, видеть его диплом. А для этого ему нужно прийти самому".

Он напомнил, что уведомления о сокращениях по Трудовому кодексу работники получают за два месяца до увольнения. Чиновники получат компенсации, предусмотренные законодательством. Каких-то специальных выплат для них, как для медработников, попавших под сокращение, не предусмотрено.

Центр "Содействие" ведет переговоры как с государственными структурами, так и с частными компаниями. "Как только мы сформируем базу, сразу расскажем, какие коммерческие структуры участвуют в проекте", - подчеркнул Константин Царанов.

Он добавил, что пока центр "Содействие" собирает предложения о работе только по Москве, будут ли в ней ставки из других регионов – неизвестно. Центр рассчитывает, что в его базу попадут вакансии по всем направлениям. Не исключено, что удастся получить и топовые. "У нас нет задачи найти предложения только для верхнего или нижнего уровня", - пояснил он.

Царанов напомнил, что "Содействие" работает бесплатно как для клиентов, так и для работодателей. Он также добавил, что у чиновников, как и у всех других безработных, будет возможность переучиться – в рамках программ, которые реализуются в центре занятости. "В настоящее время департамент труда бесплатно реализует 110 образовательных программ по разным направлениям, - сказал он. – Граждане, зарегистрированные как безработные, смогут обучаться по этим программам".

Напомним, Сергей Собянин 20 марта подписал постановление, согласно которому численность госслужащих и сотрудников органов исполнительной власти столицы сократится на 30%. И тогда же мэр сообщил, что помощь в трудоустройстве им окажет центр "Содействие".

Центр "Содействие" открылся в конце ноября 2014 года. Изначально он был предназначен для помощи в устройстве на работу врачам и медицинскому персоналу. В базе "Содействия" более 18 тысяч медицинских вакансий. Сотрудники центра оказывают также психологическую и юридическую помощь, учат составлять резюме и проходить собеседования, отправляют медиков на курсы переквалификации. В феврале центр разослал медработникам около тысячи SMS-сообщений с вакансиями. Кроме того, более 130 сокращенных медработников уже прошли обучение на тренингах в "Содействии".



Напомним, департамент труда Москвы сейчас предоставляет безработным возможности для переобучения. При желании чиновники смогут бесплатно научиться бухгалтерскому учету, информационным технологиям, управлению торговлей, а также повысить свою квалификацию. Обучение может занять как неделю, так и месяц.

Председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина считает, что многим чиновникам придется перепрофилироваться. "Многие из этих людей привыкли именно к аппаратной работе, и для того, чтобы перейти на работу на предприятия или в коммерческие структуры, им нужно будет несколько изменить подход к работе. Обучение в центре "Содействие" им поможет", - сказала она.

Юрий Вировец, президент HeadHunter, считает, что ситуация на рынке труда сегодня оставляет желать лучшего. "Некоторым действительно придется переучиваться и идти, к примеру, в сферу обслуживания – туда, где всегда требуются работники", - добавил он.

Президент компании SuperJob Алексей Захаров, в свою очередь, уверен, что если чиновник – хороший профессионал, то легко найдет работу. По словам эксперта, соискателя позовут именно в ту сферу, где он компетентен, будь то транспорт, экономика или образование. "Сейчас, чтобы получить хорошую работу, надо иметь уровень квалификации выше среднего, и это касается любой области", - добавил он.

Ирина Левкович