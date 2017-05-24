Участники "Активного гражданина" выбрали режим работы Центра занятости молодежи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за новый режим работы Центра занятости молодежи, сообщает пресс-служба системы электронных референдумов. Центр занятости молодежи появился в столице в 2016 году и помогает молодым москвичам получать новые знания, проходить стажировки и искать работу.

В голосовании приняли участие более 231 тысячи человек. Более 73 процентов проголосовали за новый график работы центра. Сейчас он работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45. Больше трети проголосовавших предложили график с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00.

На площадке центра можно узнать актуальную информацию о рынке труда столицы, познакомиться с лучшими молодежными вакансиями на ярмарках вакансий.

Также здесь помогут составить резюме и расскажут, как правильно построить свою карьеру. Здесь работает коворкинг-площадка для общения с единомышленниками и работы над собственными проектами и воркаут-зона для занятий спортом.

