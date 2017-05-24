Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 16:59

Экономика

Участники "Активного гражданина" выбрали режим работы Центра занятости молодежи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за новый режим работы Центра занятости молодежи, сообщает пресс-служба системы электронных референдумов. Центр занятости молодежи появился в столице в 2016 году и помогает молодым москвичам получать новые знания, проходить стажировки и искать работу.

В голосовании приняли участие более 231 тысячи человек. Более 73 процентов проголосовали за новый график работы центра. Сейчас он работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45. Больше трети проголосовавших предложили график с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00.

На площадке центра можно узнать актуальную информацию о рынке труда столицы, познакомиться с лучшими молодежными вакансиями на ярмарках вакансий.

Также здесь помогут составить резюме и расскажут, как правильно построить свою карьеру. Здесь работает коворкинг-площадка для общения с единомышленниками и работы над собственными проектами и воркаут-зона для занятий спортом.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/201]Как правильно встать на биржу труда[/URLEXTERNAL]

Сайты по теме


Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
работа Активный гражданин сайты и приложения семейная и молодёжная политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика