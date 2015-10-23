Минимальный размер оплаты труда увеличат на 4%

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат на 4 процента с 1 января 2016 года, сообщается на сайте российского правительства.

Законопроект предлагает повысить размер МРОТ в России до 6204 рублей в месяц.

Напомним, с начала этого года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 411 рублей и составил 5965 рублей в месяц.

Исходя из МРОТ рассчитываются различные платежи и социальные выплаты. Этот показатель также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и других платежей.

В Москве же минимальная зарплата с весны этого равна 16,5 тысячи рублей. Соответствующее соглашение было заключено между правительством города, Московской федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей. Ранее МРОТ в столице составлял 15 тысяч рублей, но он был пересчитан из-за инфляции.

Ранее m24.ru сообщало, что количество бедных в России по итогам первого квартала 2015 года достигло 22,9 миллионов человек, или 15,9 процента от общей численности населения.

Рост уровня бедности обусловлен значительным увеличением размера прожиточного минимума в результате высокой инфляции. Согласно данным Росстата, прожиточный минимум в России в первом квартале 2015 года увеличился на 17,3 процента по сравнению с последним кварталом прошлого года – до 9,6 тысячи рублей на человека в месяц.

Добавим, что показатель по уровню бедности носит сезонный характер. В первом квартале года он максимальный, а на минимуме оказывается в четвертом квартале из-за выплаты премий в конце года.