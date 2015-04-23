Мигрантам с опасными болезнями могут закрыть въезд в Россию

Мигрантам с опасными болезнями могут запретить въезд в Россию

Мигрантов, у которых выявляют опасные болезни при оформлении документов на трудовые патенты, могут выдворить из России. Об этом сообщила журналистам начальник управления ФМС России по Москве Ольга Кириллова.

"Больные выявлялись и на сегодняшний день выявляются. Прелесть ситуации заключается в том, что если они выявляются в миграционном центре в Сахарово, медицинские учреждения предлагают вынести решение о нежелательном нахождении иностранного гражданина на территории РФ. Подобное решение принимается Роспотребнадзором. Такие решения имеют место", – пояснила Кириллова.

Она добавила, что указанные мигранты при отсутствии в стране близких родственников могут быть выдворены пожизненно, передает Агентство "Москва".

"Есть исключения – если есть самые близкие родственники, но это решается только судом", – сказала Кириллова.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным ФМС, в Москве легально работают 400 тысяч иностранцев.

Как отмечал Сергей Собянин, мигранты уже приобрели в Москве патенты, которые принесут городскому бюджету около 5 миллиардов рублей в течение 2015 года.

"Министерство финансов приняло ключевое решение в этом плане, передало 100 процентов дохода от продажи патентов регионам. Более того, предоставило возможность установления ставки патентов. Должен сказать, что по городу Москве выдано сегодня патентов с потенциалом годового платежа уже в 5 миллиардов рублей", – отметил мэр.