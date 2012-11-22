В "Ленинке" открылся кабинет для индивидуальной работы

Фото: rsl.ru

В Российской государственной библиотеке появился индивидуальный кабинет пользователя. Теперь в "Ленинке" можно полностью погрузиться в научную работу, освоить сложный материал или попрактиковаться в иностранном языке.

Индивидуальный кабинет пользователя – это отдельная комната, где посетитель библиотеки сможет в одиночку или в коллективе поработать в спокойной обстановке. В кабинете есть компьютер с офисными программами, доступом в интернет и возможностью общаться по Skype.

Заниматься в нем можно как с библиотечными, так и со своими книгами. Также на кабинетные компьютеры можно устанавливать необходимые программы.

Посещение кабинета нужно бронировать заранее по телефону или по электронной почте.

Индивидуальный кабинет пользователя РГБ находится по адресу: Москва, улица Воздвиженка, дом 3/5, интернет-зал (комната А-116).

Стоимость услуги: 50 рублей в час, причем сумма не зависит от количества пользователей.