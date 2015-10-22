Для сотрудников гибкий график важнее зарплаты – опрос

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Гибкий график для сотрудников важнее зарплаты и премий, показал опрос Гарвардского университета. Исследователи опросили сотрудников 600 компания из 99 стран мира.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему в нашей стране нельзя меня график работы.

"К введению четырехдневной 36-часовой рабочей недели я отношусь очень отрицательно. 40-часовая рабочая неделя устраивает большинство россиян. У нас всегда было двухсменное и трехсменное производство в течение суток.

Это непрерывный цикл, и мы не можем менять график. Человек 8 часов спит, 8 часов работает и столько же отдыхает. Все уже налажено, люди уже привыкли к этому режиму", – пояснил он.

Депутат – об изменении рабочего графика в Росии

Также исследование показало, что сотрудники, которые чаще других получают похвалу от начальства, реже бросают работу и меньше подвержены стрессам.

По данным опроса, около 37 процентов руководителей компаний в качестве дополнительного бонуса предлагают медицинскую страховку или гибкий график.

Ранее m24.ru сообщало, что россиян, которые за год ни разу не брали больничный, предлагают поощрять дополнительными днями оплачиваемого отпуска. С таким предложением член Общественной палаты Владислав Гриб обратился в Минтруд.

Добавим, весной в Общественной палате предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам. В Кемеровской области и Бурятии в мае этого года был введен сокращенный рабочий день по пятницам для женщин, работающих бюджетной сфере.

Если говорить о других странах, то, во Франции действует 35-часовая рабочая неделя, за сверхурочные часы работник получает компенсацию. Так же работают в Германии, Бельгии и Швейцарии.