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Общество

22 августа 2014, 12:25

На общегородском педсовете наградят заслуженных учителей Москвы

работа образование учителя почетные звания семейная и молодёжная политика заслуженный учитель Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичным педагогам на общегородском педсовете присвоят звания "Заслуженный учитель Москвы". Церемония пройдет 25 августа, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Открытый совет "Доверие москвичей системе образования города" проведут во Дворце детского и юношеского творчества на Воробьевых горах. В рамках события будут вручаться гранты мэра в сфере образования - их дадут руководителям лучших образовательных учреждений Москвы.

Одновременно откроются и окружные площадки педсовета - всего их будет 11. На каждой состоятся выступления окружных управлений образования, представителей префектур и местных школ. Пройдет награждение учителей.

Во всех образовательных учреждениях столицы будет организована видеотрансляция городского педсовета. Таким образом, его смогут посмотреть более 100 тысяч человек.

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Напомним, что учредить звание "Заслуженный учитель Москвы" московские учителя предложили в прошлом году. В сентябре соответствующие поправки были внесены в закон "О наградах и почетных званиях города Москвы".

Звание "Заслуженный учитель Москвы" - это высшая форма поощрения за заслуги в области образования в столице. Решение о награждении им педагогов принимает мэр города.

Ранее существовало только звание "Заслуженный учитель Российской Федерации", которое сопровождалось нагрудным знаком. Присваивается оно, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала преподавательской деятельности.

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