На общегородском педсовете наградят заслуженных учителей Москвы

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Столичным педагогам на общегородском педсовете присвоят звания "Заслуженный учитель Москвы". Церемония пройдет 25 августа, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Открытый совет "Доверие москвичей системе образования города" проведут во Дворце детского и юношеского творчества на Воробьевых горах. В рамках события будут вручаться гранты мэра в сфере образования - их дадут руководителям лучших образовательных учреждений Москвы.

Одновременно откроются и окружные площадки педсовета - всего их будет 11. На каждой состоятся выступления окружных управлений образования, представителей префектур и местных школ. Пройдет награждение учителей.

Во всех образовательных учреждениях столицы будет организована видеотрансляция городского педсовета. Таким образом, его смогут посмотреть более 100 тысяч человек.

Напомним, что учредить звание "Заслуженный учитель Москвы" московские учителя предложили в прошлом году. В сентябре соответствующие поправки были внесены в закон "О наградах и почетных званиях города Москвы".

Звание "Заслуженный учитель Москвы" - это высшая форма поощрения за заслуги в области образования в столице. Решение о награждении им педагогов принимает мэр города.

Ранее существовало только звание "Заслуженный учитель Российской Федерации", которое сопровождалось нагрудным знаком. Присваивается оно, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала преподавательской деятельности.