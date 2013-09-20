Водителей маршруток "пробьют" по миграционным базам в режиме онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" получат планшеты, подключенные к базам данных столичного управления Федеральной миграционной службы (УФМС), рассказал M24.ru источник в учреждении. Для инспекторов, проверяющих автобусы и маршрутки, разрабатывается система, позволяющая им в режиме онлайн "пробить" водителей-иностранцев на легальность работы в России.



Инспекторы также будут следить за всеми дорожными нарушениями на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ): фотографировать неправильную парковку машин, высадку пассажиров из маршруток на проезжую часть и передавать данные в ГИБДД. Кроме того, контролеры получат доступ к электронному реестру маршрутов и перевозчиков, а также к их расписанию. Сегодня весь контроль ведется вручную, нарушения фиксируются на бумаге, пояснили в ГКУ "Организатор перевозок". Новая система, полностью автоматизирующая их работу, будет готова к середине 2014 года. На нее планируется потратить более 90 млн рублей.

Как рассказал M24.ru исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников, контролеры не имеют права самостоятельно привлекать к ответственности водителей-нелегалов. "Но они могут либо в срочном порядке вызвать сотрудников ФМС, либо передать им информацию о нарушителе", - пояснил Свешников.

Он отметил, что труд нелегальных мигрантов сегодня используют, в свою очередь, нелегальные перевозчики. "Официальным работодателям невыгодно нанимать нелегала – штраф при проверке слишком высок", - отметил эксперт.

Согласно Кодексу об административной ответственности (КоАП) РФ, за привлечение к трудовой деятельности иностранца без разрешения на работу юридическим лицам грозят штрафы от 250 до 800 тысяч рублей. УФМС также может принять решение о приостановке деятельности компании на срок до 90 суток. Денежное наказание для граждан намного меньше – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч.

Юрий Свешников выразил надежду, что оснащение контролеров техническими средствами поможет в борьбе с нелегальными перевозчиками. "Важно, чтобы это не увеличило число проверок легальных компаний по мелочам", - сказал он.

Владелец транспортной компании "Транс-вей" Владислав Толстухин отметил, что сегодня инспекторы "Организатора перевозок", в основном, проводят рейды своими силами – без работников миграционных и налоговых служб. Он напомнил, что 5 ноября правила для водителей-иностранцев еще больше ужесточатся – мигрантам-шоферам придется поменять национальные права на российские. По словам Толстухина, пока у транспортных компаний переаттестация водителей вызывает трудности. "Дело в том, что МВД до сих пор не утвердило регламент получения российских удостоверений для иностранцев, - пояснил он. – В связи с этим было бы логично перенести сроки. У нас 80 водителей-иностранцев, многие из них работают по 5 – 10 лет, полностью ассимилировались и не вызывают раздражения москвичей".

Напомним, та же проблема возникла и у "Мосгортранса", где работает более 1,2 тысячи водителей с иностранными правами. Все они должны до 8 ноября получить российские водительские удостоверения. Сегодня по столице наземный транспорт курсирует почти по 700 маршрутам. Более 300 маршрутов связывают Москву и область и более 200 - столицу с другими регионами.

Маргарита Верховская