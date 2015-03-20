Президентский совет по правам человека оценил работу МФЦ для мигрантов

Фото: ТАСС

Члены президентского совета по правам человека посетили МФЦ для мигрантов в Сахарово. Проверяющие остались довольны уровнем оказываемых услуг, сообщает пресс-служба МФЦ.

Центр в Сахарове оказывает услуги для мигрантов, в частности, там иностранцы могут оформить патент на работу. В настоящее время МФЦ ежедневно принимает от мигрантов около 2,5 тысячи комплектов документов и выдает более 2 тысяч патентов на работу.

В ближайшее время в центре откроется новый корпус для проведения тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства России – мигрантам необходимо сдавать соответствующие тесты для получения разрешений на работу.

Недавно в МФЦ был открыт корпус для проведения медосмотра.

Какие документы можно оформить в центрах госуслуг

Руководство центра отметило, что в течение года пропускная способность МФЦ в Сахарово возрастет в два раза.

Напомним, выдача патентов в многофункциональном миграционном центре в Новой Москве началась 28 января.

В центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

В течение этого года завершится строительство капитальных зданий, что позволит обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.