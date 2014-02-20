Более тысячи инвалидов в Москве нашли работу через службу занятости

Фото: ИТАР-ТАСС

В службу занятости в Москве за прошлый год обратились 2,7 тысячи инвалидов, трудоустроить удалось более тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

По его словам, компенсационные выплаты нетрудоустроенным инвалидам и молодежи составили около 1,7 миллиардов рублей.

Печатников также сообщил, что в 2013 году в Москве было проведено 252 ярмарки вакансий, где порядка 4 тысяч организаций представили более 143 тысяч вакансий. Всего такие ярмарки посетили около 140 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва".

Напомним, что осенью было подписано 15 контрактов, согласно которым в городе будет создано 617 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и 426 - для подростков.

"За счет компенсационных выплат работодателей, поступивших в городской бюджет, финансировались мероприятия по созданию и модернизации рабочих мест для инвалидов и молодежи. Всего за 9 месяцев текущего года создано 512 рабочих мест, из них 333 - для инвалидов и 179 - для молодежи", - сообщили ранее в городском департаменте труда и занятости.