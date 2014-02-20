Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2014, 17:23

Экономика

Средняя зарплата в Москве в 2013 году составила более 54 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя зарплата в Москве с января по ноябрь 2013 года составила 54,4 тысячи рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Такого уровня средней зарплаты по региону нет ни в одном российском регионе. Но если мы с вами спросим любого среднего москвича, видел ли он такую зарплату, то большинство посмотрит недоуменно", - отметил он на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ссылки по теме


При расчете средней зарплаты Росстат учитывал зарплаты федеральных госслужащих, топ-менеджеров банков, сотрудников госкорпораций.

Печатников также напомнил, что минимальная зарплата в столице с начала 2014 года составит 12,6 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Причем с 1 июля она вырастет до 12,8 тысяч рублей. "Нам довольно долго пришлось с работодателями и профсоюзами искать компромисс по минимальной зарплате", - добавил заммэра.

работа зарплата Леонид Печатников

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика