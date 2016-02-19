Бездомных обучат профессиям лифтера и сварщика

Фото: Валерий Шарифулин

Для столичных бездомных могут открыть курсы обучения рабочим специальностям. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы рассказал замглавы департамента труда и соцзащиты Андрей Бесштанько.

"Мы сейчас готовим опросы для лиц, получающих услуги в центре социальной адаптации "Люблино", – сказал Бесштанько. Среди возможных специальностей — плотник, лифтер, сварщик, слесарь и другие.

По словам Бесштанько, сейчас люди без прописки в столице могут устроиться только на временную работу. При это получить профессиональное образование можно только на платной основе.

"Мы всем гражданам – и москвичам, и не москвичам – предоставляем информацию о вакансиях, информацию по вопросам переобучения. Но бесплатное обучение мы можем предложить только зарегистрированным в качестве безработных, а это лица с московской регистрацией", – пояснил чиновник.

Он добавил, что если проведенные опросы покажут, что бездомные москвичи хотят получить профессиональное образование, департамент готов запустить пилотный проект.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве готовится к выпуску карманный справочник бездомного. В книге будет собрана информация обо всех благотворительных организациях столицы.

Справочник планируется к выходу в мае-июне этого года, тираж может составить около 15 тысяч экземпляров. Его будут раздавать бесплатно в храмах и благотворительных организациях.