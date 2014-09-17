Московские профсоюзы предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские профсоюзы предлагают правительству ввести четырехдневную рабочую неделю, а также почасовую оплату труда, сообщил зампредседателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов.

Чиновник добавил, что за идею сокращения рабочей недели высказываются не только профсоюзы, но и сами работодатели.

"Мы собираемся провести круглый стол и обсудить вопрос с нашими социальными партнерами переход на рабочую неделю продолжительностью 32 часа. Также поговорим о введении в нашей стране почасовой оплаты труда", - приводит слова Чиннова Агентство "Москва".

Отметим, что социальными партнерами МФП являются правительство Москвы и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей.

Напомним, ранее издание M24.ru сообщало, что министерство труда предлагает компенсировать сотрудникам задержки по зарплате.

Согласно законопроекту ведомства, зарплату должны выплатить максимум через 10 суток с момента окончания периода, за который ее начислили. Если деньги не заплатят, сотрудники будут получать бонусы за каждый день просрочки. Через 15 дней они могут официально прекратить работать, но деньги им все равно продолжат начислять.

"Сейчас работодателю выгоднее задержать работнику зарплату, чем взять кредит. Занимать у работника работодателю дешевле. Наш законопроект направлен на то, чтобы сделать эту ситуацию невыгодной, чтобы работник находился не в худшем положении по сравнению с другими кредиторами", - рассказала директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Марина Маслова.

Сейчас, по Трудовому кодексу, компенсация за задержку заработной платы невелика – всего 0, 027% в день от невыплаченной суммы. Так, за зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц можно получить всего 240 рублей.

Помимо этого, предлагается повысить штрафы для работодателей. Компании, которые в течение трех месяцев платят сотрудникам частично или вообще не платят по два месяца, будут штрафовать до 100 тысяч рублей.