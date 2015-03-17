На стройке в Новой Москве незаконно трудились 40 мигрантов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Сотрудники УФМС России по Москве выявили 40 иностранных граждан, которые трудились на стройке в Новой Москве без разрешений на работу, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, мигранты работали на территории строительства жилого комплекса в поселении Десеновское.

Иностранные граждане прошли проверку по информационным базам ФМС России и процедуру дактилоскопии. В отношении них составлены материалы и направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Организация, где работали мигранты, будет привлечена к административной ответственности.

Напомним, в ноябре прошлого года вступил в силу закон, вводящий миграционные патенты – с ним приезжий из стран, у которых безвизовый режим с Россией, может работать вне квоты.

Для получения патента мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком, знание истории России и правовых основ.

В декабре 2014 года власти Москвы утвердили порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов.

Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.

Комплексный экзамен проводится "в письменной форме с использованием компьютерных технологий". Тестирование длится 60 минут. Для участия в экзамене иностранец должен подать заявление в организацию, проводящую тестирование.

От экзамена освобождаются студенты, которые приезжают в Россию на учебу и хотят параллельно подрабатывать: для трудоустройства им достаточно подать заявление на разрешение на работу и предъявить справку об обучении из вуза, колледжа или техникума. Также требования не относятся к высококвалифицированным специалистам, получающим зарплату более 2 миллионов рублей в год, и к членам их семей.

Третья категория иностранных граждан, которым не придется проходить тестирование, – те, кто заканчивал школу до 1 сентября 1991 года. Таким мигрантам достаточно документа об образовании, выданного СССР.

В 2014 году в Москве было выдано порядка 800 тысяч патентов и порядка 200 тысяч разрешений на работу для выходцев из ближнего зарубежья, прибывающих в безвизовом режиме. Что касается находящихся в Москве и поставленных на миграционный учет, то в 2014 году их было 2,9 миллиона человек. В январе 2015 года на миграционный учет поставлены более 600 тысяч человек.