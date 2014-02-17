Российская неделя маркетинга пройдет в Москве в конце весны

Фото: rmweek.ru

29 мая в столице откроется Российская неделя маркетинга. Рассказывать о маркетинговых стратегиях, брендировании, smm, PR, рекламе и многом другом будут 90 спикеров-экспертов. Слушатели смогут узнать обо всех современных тенденциях в области маркетинга.

На Российской неделе маркетинга (Russian Marketing Week) выступят генеральный директор проекта "Сноб" Марина Геворкян, управляющий директор BBDO Group Ольга Грамолина, эксперт по партизанскому маркетингу Александр Левитас и другие профессионалы.

На занятиях, которые пройдут в рамках RMW, будут разбирать коммуникационные кейсы, рассказывать о техниках общения с клиентами, PR-инструментах.

Форум закроется 1 июня. Стоимость билета – от 13900 (1 марта билет подорожает).