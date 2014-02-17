Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 14:03

Экономика

Электронную биржу труда для инвалидов запустят до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца этого года в столице начнет работу электронная биржа труда для инвалидов. Об этом 17 февраля заявил первый заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшев.

"Биржу запустят с 4 квартала 2014 года, работа над ее созданием ведется в сотрудничестве с департаментом информационных технологий Москвы и некоторыми коммерческими структурами", - цитирует Агентство "Москва" Вадима Кудряшева.

По его словам, сама концепция по эффективному трудоустройству инвалидов предусматривает создание электронной биржи, которая будет работать в режиме реального времени.

