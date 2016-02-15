Как не попасться на уловки мошенников при поиске работы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сайты по поиску работы пестрят объявлениями, но не всем можно верить. В кризисное время на рынке труда активизировались мошенники.

Директор по развитию и стратегическим коммуникациям региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" Татьяна Голубовская рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", как не попасться на уловки мошенников.

"Количество мошенников, к сожалению, в кризис увеличилось. Когда мы совершаем любое действие в интернете и хотим оставить информацию о себе: телефон, имя, фамилию, паспортные данные и особенно банковскую карту, нужно посмотреть на сайт, где мы это делаем, найти отзывы о нем. Также нужно обращать внимание на соблюдение юридических норм: наличие юридического адреса, ИНН, счет, номера телефона", – пояснила она.

Эксперт назвала четыре главных способа обмана: платные звонки, просьбы заранее оплатить обучение, выманивание персональных данных и платное тестовое задание.

Ранее m24.ru сообщало, что эксперты на рынке труда не предвидят массовых увольнений в 2016 году. По данным службы исследований портала по поиску вакансий HeadHunter, сейчас обновляют и размещают свои резюме около 660 тысяч москвичей, из которых активно ищут работу только 10–20 процентов.

В январе 2016 года число предложений по вакансиям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на два процента. В прошлом году количество вакансий уменьшилось на 13 процентов, но этот показатель все равно оказался выше ожиданий службы.