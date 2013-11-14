Адаптацией мигрантов будут заниматься некоммерческие организации

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальной адаптацией и интеграцией мигрантов займутся некоммерческие организации. Текст соответствующих поправок, подготовленных правительственной комиссией, опубликован на сайте Правительства.

В случае если поправки вступят в силу, НКО смогут рассчитывать на господдержку, в том числе в виде грантов, пишет газета "Коммерсантъ". О том, что некоммерческие структуры могут участвовать в работе с мигрантами, говорится и в тексте стратегии государственной национальной политики России.

Одновременно с доработкой стратегии адаптации, государство ужесточает нормы въезда в страну. На заседании президиума государственной пограничной комиссии обсуждался вопрос о создании электронного удостоверения личности мигранта. Также были нормативно закреплены правила, по которым иностранцам, не имеющим виз и разрешений на работу, запретят находиться на территории России более 90 дней.

Дополнительные трудности для въезда будут связаны со страховыми полисами. Комиссия поручила Минздраву подготовить законопроект, который обяжет всех приезжающих в Россию иметь полис медстрахования.