Контроль над выдачей больничных усилился – Минеева

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Контроль над выдачей больничных усилился, заявила в эфире радиостанции "Москва FM" вице-президент общественной организации "Деловая Россия" Татьяна Минеева.

По данным аутсорсинговой компании Intercomp, россияне стали реже брать отпуска и больничные. С начала этого года продолжительность отпусков уменьшилась в среднем на полтора-два дня, а число больничных сократилось практически на 20 процентов. Специалисты отмечают, при этом болеют россияне достаточно часто, даже в теплое время года.

"Такие показатели могут быть связаны с тем, что теперь все больше людей уходят в отпуск официально. Врачи стали более осмотрительными, поэтому количество больничных связано с объективными показателями здоровья. Система выдачи больничных ужесточилась – теперь все данные истории болезни отображаются в электронных базах", – пояснила она

Система выдачи больничных ужесточилась – Минеева

Минеева подчеркнула, люди стали реже уходить в отпуск потому, что держатся за свое рабочее место, а не потому, что им каким-то образом препятствует работодатель. По ее словам, сейчас предприниматели все больше следят за тем, чтобы трудовой кодекс не нарушался.