Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября 2016, 18:59

Общество

Контроль над выдачей больничных усилился – Минеева

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Контроль над выдачей больничных усилился, заявила в эфире радиостанции "Москва FM" вице-президент общественной организации "Деловая Россия" Татьяна Минеева.

По данным аутсорсинговой компании Intercomp, россияне стали реже брать отпуска и больничные. С начала этого года продолжительность отпусков уменьшилась в среднем на полтора-два дня, а число больничных сократилось практически на 20 процентов. Специалисты отмечают, при этом болеют россияне достаточно часто, даже в теплое время года.

"Такие показатели могут быть связаны с тем, что теперь все больше людей уходят в отпуск официально. Врачи стали более осмотрительными, поэтому количество больничных связано с объективными показателями здоровья. Система выдачи больничных ужесточилась – теперь все данные истории болезни отображаются в электронных базах", – пояснила она

Система выдачи больничных ужесточилась – Минеева

Минеева подчеркнула, люди стали реже уходить в отпуск потому, что держатся за свое рабочее место, а не потому, что им каким-то образом препятствует работодатель. По ее словам, сейчас предприниматели все больше следят за тем, чтобы трудовой кодекс не нарушался.

К концу года электронные медицинские карты должны появиться у двух миллионов москвичей. Как отметил замруководителя департамента информационных технологий Владимир Макаров, сейчас учет историй болезни в электронном виде ведется у более чем миллиона пациентов.

Новой системой электронной базы данных уже воспользовались около 3600 врачей и 760 других медицинских сотрудников. Завести электронную медкарту можно в 150 медучреждениях. В следующем году такая возможность должна появиться во всех столичных поликлиниках.

работа базы данных общество отпуска медицинские карты больничные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика