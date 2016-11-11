Трудовые мигранты заведут личные кабинеты

Фото: m24.ru/Александр Авилов
У трудовых мигрантов, работающих в Москве, появятся личные кабинеты на новом интернет-портале Многофункционального миграционного центра (ММЦ). Сервис запустят к концу 2017 года, говорится в документации столичного тендерного комитета. В личном кабинете мигрант сможет онлайн посмотреть статус патента, проверить начисленные и оплаченные платежи, прочитать трудовой договор с работодателем и оплатить онлайн НДФЛ. Работодатель в свою очередь сможет проверить будущего работника на наличие патентов, пригласить на работу и узнать другую информацию о соискателе.
"Новый портал Многофункционального миграционного центра (ММЦ) необходим для информирования иностранных граждан и работодателей о работе центра, а также для предоставления им полезных сервисов", – говорится в документации комитета. Запуск планируется в рамках программы по по развитию информационных систем ММЦ.
Трудовой мигрант сможет создать себе личный кабинет на сайте и проверять с его помощью всю интересующую информацию, в том числе SMS-переписку со специалистами центра. Работодатель также сможет завести себе страницу, подать уведомление о найме иностранного работника, проверить наличие у мигранта патента и полиса ДМС.
Сейчас трудовой патент сроком на месяц стоит 4,2 тысячи рублей, его можно продлить не более чем на год. В 2017 году стоимость патента не измениться. Для получения документа нужно пройти комплексное тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства; пройти медосмотр и оформить полис добровольного медицинского страхования. Однако гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии не нужно получать трудовой патент. Для удобства прохождения экзаменов для мигрантов предлагают запустить курсы компьютерной грамотности, русского языка, истории и права. А в тестирование по русскому могут добавить устный экзамен. Такую рекомендацию направило столичным властям Минобрнауки России.
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов полагает, что создать универсальный сервис для мигрантов – непростая задача. "Мигранты – это и граждане Украины с высшим образованием, и ребята из Узбекистана, которые не учили русский язык и имеют трудности с написанием текстов, – отметил эксперт. – Кто-то достаточно образован и быстро освоит новый сервис, кто-то еще не привык, но сможет освоить. Нужно опробовать сервис в деле, когда его запустят".
Ссылки по теме
- В Москве могут запустить мобильный справочник мигранта
- Москва может ввести устный экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов
- В столице запустят курсы компьютерной грамотности для мигрантов
Председатель совета по делам национальностей столичного правительства, бывший ответсек совета при городском УФМС Юрий Московский сказал, что большинство трудовых мигрантов в Москве хорошо освоили компьютерные и мобильные технологии.
"Сейчас уровень компьютеризации и владения интернетом среди людей, которые приезжают в Москву на заработки, вполне высок. По данным соцопросов, более 70 процентов мигрантов уже пользуются существующим сайтом миграционного центра в Сахарове", – пояснил эксперт.
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, по которому МВД переходят полномочия ФСКН и ФМС, а сами ведомства ликвидируют. Таким образом, патенты теперь выдают сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве.