Столичные чиновники пройдут курсы толерантного отношения к мигрантам

Фото: ТАСС/ Сергей Севостьянов

Столичные чиновники пройдут курсы по культурной адаптации и толерантному отношению к мигрантам в 2015 году, сообщает Агентство "Москва".

"Программа позволит узнать о методах оценки межэтнических отношений и аккультурации мигрантов. Она будет называться "Практика реализации национальной политики в РФ и в городе Москве". Запуск программы состоится в январе-феврале 2015 года", - рассказал представитель Московского государственного университета управления (МГУУ) правительства Москвы.

Обучение пройдут государственные и муниципальные служащие, которые работают с иностранными гражданами. Кроме того, курсы пройдут сотрудники МВД, Федеральной миграционной службы (ФМС) и преподаватели столичных образовательных учреждений.

Занятия будут проводить преподаватели МГУУ, а также приглашенные эксперты в области межэтнических отношений и этнокультурной психологии. Срок обучения по программе - 20 аудиторных часов.

По словам представителя университета, госслужащим также расскажут об этнической культуре и религиозных верованиях разных народов страны. Чиновники смогут познакомиться с международным опытом построения межэтнических отношений.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, с начала года порядка 30 тысяч чиновников Москвы прошли обучение на курсах по борьбе с коррупцией. Онлайн-курс можно пройти на карьерном портале правительства Москвы talent.mos.ru.

Курс рассказывает, "как отличить подарок от взятки, что такое конфликт интересов, что запрещено госслужащему, как наказываются коррупционные действия и как правильно действовать в спорных ситуациях". Это первое массовое дистанционное обучение московских чиновников.