Приставы предупредят начальников должников о возможной уголовной ответственности

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Судебные приставы будут предупреждать начальников должников об уголовной ответственности. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал президент компании SuperJob Алексей Захаров.

По мнению приставов, если начальство выдает должнику зарплату в конверте, оно помогает ему скрыть доходы.

"Если задолженность уголовная по закону, компании будут присылать предупреждение. Если задолженность не уголовная, значит, ничего присылать не будут и разбираться нужно самим. Предупреждения – это хорошее нововведение. Точно также может быть какая-то задолженность на организации, о которой руководитель и главный бухгалтер ничего не знают. Задолженность может быть незначительной, но уголовной", – сказал он.

Руководителям должников будет грозить уголовная ответственность

Как пишет "Российская газета", по словам директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова, руководителей и иных ответственных лиц организаций будут предупреждать об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса (неисполнение приговора суда). Предупреждение будет вручаться в рамках всех производств, когда взыскание обращается на доходы должников, то есть когда исполнительные листы приходят в бухгалтерии.