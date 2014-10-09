Новый центр содержания мигрантов откроют в январе в Новой Москве

Фото: ТАСС/ Почуев Михаил

Новый центр временного содержания иностранных граждан откроется 1 января на территории Новой Москвы в деревне Сахарово Троицкого округа. Об этом M24.ru сообщил источник в московской мэрии. В ГУ МВД по Москве подтвердили, что открытие запланировано на первую декаду января, центр будет рассчитан на 1000 человек. Комплекс будет включать два здания: центр для нелегальных мигрантов, ожидающих депортации, и отделение для легальных гастарбайтеров, где они смогут оформить необходимые документы.

"В административном здании мигранты смогут получить патент на работу, сдать экзамен по русскому языку и пройти медосмотр. В другом здании будет центр временного содержания", ― рассказал собеседник M24.ru в мэрии.

Сахарово ― бывший военный городок. В департаменте городского имущества Москвы пояснили, что здания, где разместится центр для мигрантов, находятся в федеральной собственности, документы о передаче их городу вскоре будут подписаны, ремонт помещений уже идет.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил, что власти организуют регулярный медосмотр мигрантов. "Департамент здравоохранения будет обследовать мигрантов, выявлять заразные болезни", ― сказал Печатников.

Член комиссии по безопасности Мосгордумы Евгений Герасимов считает выбор места для нового центра удачным, поскольку рядом расположены аэропорты, через которые будут депортировать нелегалов.

Он отметил, что в Новой Москве проще найти подходящие помещения.

"В "старой" Москве сложно найти место, поскольку земли мало и она кому-то принадлежит, тем более в случае если нужно сразу два здания ― административное и центр депортации", ― отметил Герасимов.

Ответственный секретарь Общественного совета при УФМС России по Москве Юрий Московский отметил, что военные городки изначально строились в отдалении от поселений, и центр создаст минимум неудобств жителям соседних районов. По его мнению, даже один новый депортационный центр существенно облегчит напряженную ситуацию с выдворением нелегальных мигрантов.

"Иностранные граждане могут долго ждать депортации, в частности из-за процесса установления личности. В целом в Москве, по данным на этот год, около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, около 200 тысяч имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения на работу. Не все из них трудятся, но кто работает, делают это нелегально, а соответственно, могут быть выдворены из страны", ― сказал Московский.

Доставлять в центр мигрантов будут судебные приставы, пояснили в столичном главке. "Полиция, в соответствии с законом, работает по статье КоАП РФ 18.8 "Нарушение иностранцами правила въезда в Россию", оформляет административный протокол и передает дело в суд. Если суд решает выдворить иностранца, то судебные приставы сопровождают его в центр временного содержания, где им занимается уже ФМС", ― объяснили в ГУ МВД России по Москве.

К слову, в начале недели полицейские в Новой Москве провели рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства. В результате рейда полицейские доставили в отдел более 200 человек, среди которых 150 иностранцев. К ответственности привлекли 12 мигрантов.

Решение о создании нового центра временного содержания в Москве иностранцев было принято после событий августа 2013 года. На Матвеевском рынке жестоко избили сотрудника полиции, после чего в столице начались рейды против нелегальных мигрантов. Во время одной из облав было задержано более 1 тысячи граждан Вьетнама. Они не поместились в имеющийся депортационный центр на Дмитровском шоссе. В итоге был разбит палаточный лагерь в Гольянове, где иностранцы ждали выдворения. Сначала новый центр содержания мигрантов собирались обустроить на территории заброшенного оздоровительного лагеря "Юный зиловец" в Чеховском районе Московской области, в 35 км от аэропорта Домодедово. Однако руководство Чеховского района и жители высказались против строительства центра, в результате от идеи отказались. К слову, вместимость действующего депортационного центра в поселке Северном на Дмитровском шоссе планируется увеличить вдвое ― с 400 до 800 койкомест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь заявил, что область построит свой депортационный центр. Он появится в Егорьевском районе, несмотря на протесты местных жителей, которые отмечали, что в районе уже расположены СИЗО, областная психиатрическая больница, детский дом и два психоневрологических интерната.

Марина Курганская