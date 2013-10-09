В Москве появится более тысячи рабочих мест для инвалидов и молодежи

Фото:ИТАР-ТАСС

В Москве подписано 15 контрактов, согласно которым в городе будет создано 1043 рабочих места для инвалидов и молодежи, в том числе 617 для людей с ограниченными возможностями и 426 - для подростков. Кроме того, для этих групп населения уже создали более 500 мест в 2013 году.

"За счет компенсационных выплат работодателей, поступивших в городской бюджет, финансировались мероприятия по созданию и модернизации рабочих мест для инвалидов и молодежи. Всего за 9 месяцев текущего года создано 512 рабочих мест, из них 333 - для инвалидов и 179 - для молодежи", - сообщил глава городского департамента труда и занятости населения Александр Кириллин.

По его слвоам, с начала года в службу занятости обратилось боле 119 тысяч человек, а количество вакансий по сравнению с прошлым годом выросло на 8,1 тысяч (до 142 тысяч).

Кроме того, он отметил устойчивый характер тенденции к снижению безработицы. Если в начале 2013 года численность зарегистрированных безработных москвичей составляла свыше 27 тысяч человек, то по состоянию на 3 октября – чуть больше 23 тысяч. Городская служба занятости трудоустроила около 85 тысяч человек, обратившихся за помощью в поиске работы.

Отметим, что на сегодня уровень безработицы в столице составляет 0,35% от объема экономически активного населения.