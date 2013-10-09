В этом году в столице стало на 15% меньше безработных

Фото: ИТАР-ТАСС

Состояние на рынке труда в Москве достаточно стабильное, уровень безработицы в городе снижается. Об этом рассказал журналистам руководитель департамента труда и занятости населения Москвы Александр Кириллин.

По его словам, на начало года численность зарегистрированных безработных москвичей составляла свыше 27 тысяч человек, а по состоянию на 3 октября – чуть больше 23 тысяч. Городская служба занятости трудоустроила около 85 тысяч человек, обратившихся за помощью в поиске работы.

Отметим, что на сегодня уровень безработицы в столице составляет 0,35% от объема экономически активного населения.

Как рассказал Кириллин, большим спросом пользуются водители автотранспорта, слесари, строители. Кроме того, требуются инженеры, менеджеры, руководители различных уровней. Много предложений для врачей, младшего медперсонала, педагогов.

Для жителей столицы в городе регулярно проводятся различные ярмарки вакансий и другие социально значимые мероприятия. Так, 30 и 31 октября в столице пройдет Московский день занятости, отметил Кириллин.