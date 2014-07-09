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Культура

09 июля 2014, 17:45

День строителя в этом году отметят на ВДНХ

работа ВДНХ праздники День строителя Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году День строителя, традиционно отмечающийся во второе воскресенье августа, пройдет на ВДНХ. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Последние четыре года мы отмечали в Лужниках. В этом году праздник пройдет на Выставке достижений народного хозяйства", - отметил Хуснуллин. Он добавил, что на сегодняшний день строительство является одной из самых прогрессивных отраслей народного хозяйства. "По итогам прошлого года и по итогам полугодия наша отрасль дает самый большой рост по сравнению с другими отраслями", - пояснил заммэра.

По его словам, 8 августа в 17.00 на ВДНХ около фонтана Дружбы народов состоится большой концерт с участием известных исполнителей, после этого пройдет награждение ветеранов и особо отличившихся работников отрасли. Также будут организованы конкурсы по строительному мастерству. "Приглашаю всех москвичей и гостей столицы", - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что в прошлом году Градостроительному комплексу Москвы исполнилось 25 лет.

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