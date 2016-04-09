Принять на работу подростков летом готовы более 120 столичных организаций

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Более 120 организаций в столице выразили готовность принять на работу подростков на время летних каникул. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова в ходе дебатов участников праймериз партии "Единая Россия", передает Агентство "Москва".

"Очень важен вопрос временного трудоустройства подростков. Я занимаюсь весь год этим вопросом. Сегодня изучаю все предложения от работодателей. Это порядка 122 организаций, которые откликнулись по нашему вызову. Мы надеемся очень, что эта программа будет востребована", – сказала Барсукова.

Ранее m24.ru сообщало о том, что в мае в столице откроется Центр занятости школьников, студентов, выпускников вузов. В нем будет собрана вся доступная информация о рабочих местах и стажировках для москвичей в возрасте от 14 до 25 лет. Центр будет работать в двух форматах:

онлайн-площадка: портал, помогающий молодежи устроиться на работу;

офлайн-площадка: проведение мастер-классов и мероприятий работодателя.

Среди вакансий, доступных для подростков, есть такие, как курьер, оператор на компьютере, промоутер, подсобный рабочий, помощник менеджера, методист, рекламный агент или продавец. Возможность подработать будет у школьников также во время летних, осенних и зимних каникул.

По итогам прошлого года в Москве удалось трудоустроить 2873 несовершеннолетних. На проведение соответствующих мероприятий было выделено более 26 миллионов рублей. Тогда работодателями были столичные вузы и колледжи, общественные и молодежные организации, а также различные предприятия, среди которых ГБУ “Жилищник”, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО “Мослифт” и ГБУ “Центр социальной помощи семье и детям “Тропарево-Никулино”.

