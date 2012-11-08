Душевнобольные выбирают профессии президентов компаний и адвокатов

Топ-10 профессий, которые чаще всего выбирают психопаты

Британский ученый Кевин Даттон составил список десяти профессий, которые, как правило, выбирают люди с неуравновешенной психикой. Выяснилось, что наибольший процент душевнобольных людей среди президентов компаний, адвокатов и журналистов.

По наблюдению ученого, в зоне риска также находятся продавцы, хирурги и полицейские.

Кроме того, Даттон составил список, в который вошли самые непривлекательные для душевнобольных специальности.

Оказалось, психопаты избегают профессий, требующих сочувствия и внимательного отношения к другим людям. Речь идет, например, о труде медсестер, стилистов и учителей.