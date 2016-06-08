23% соцработников в Москве моложе 30 лет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

23 процента социальных работников в столице моложе 30 лет. Об этом эфире радиостанции "Москва FM" заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

"Молодежь приходит к нам. 23 процента – лица до 30 лет. У нас даже создан молодежный совет департамента социальной защиты", – сказал он.

Петросян добавил, что зарплата соцработника составляет около 50 тысяч рублей. "Средняя заработная плата социального работника составляет 50 тысяч рублей в месяц. Город заботится о социальных работниках. Мэр постоянно контролирует ситуацию с зарплатой", – сказал чиновник.

Напомним, 8 июня в России отмечается День социального работника. В этот день в 1701 году Петр I был издал указ о создании государственной системы социальной защиты – "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых".