Сестры милосердия организуют народные гулянья на Кузнецком мосту

На Кузнецком мосту пройдет благотворительная акция "Белый цветок"

В международный День медсестры, 12 мая, в Москве пройдет благотворительная акция "Белый цветок". Все собранные средства пойдут на патронажную работу сестер милосердия – женщин, посвятивших свою жизнь уходу за тяжелобольными людьми.

Народные гулянья пройдут на Кузнецком мосту, и будет организован сбор средств, рассказала в эфире "Москва FM" старшая сестра больницы св.Алексия Митрополита Московского Любовь Митичкина

"По традиции мы этот праздник отмечали в Марфо-Мариинской обители, – сказал Митичкина. – Впервые такой праздник мы будем отмечать широко и в городе. Приглашаем всех на этот праздник".

На Кузнецком мосту сестры организуют цветочный базар, ярмарку поделок, концерт с участием звезд классической музыки и даже мастер-классы по колокольному звону.

"Это будет невысокая колокольня, доступная даже для детей и все желающие смогут попробовать свои силы", – отметила сестра.

Сестер милосердия в Москве не так много. В Свято-Димитровском сестричестве работает около 70 сестер. Они ухаживают за детьми в детских домах, работают в богадельнях и обеспечивают уход за тяжелобольными людьми на дому.