Легче всего искать работу в возрасте от 18 до 45 лет – эксперт

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Работу легче всего найти кандидатам в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил генеральный директор РДВ-медиа (проект Работа.ру) Александр Ветерков.

"Наибольший спрос работодателей колеблется в диапазоне 18-45. Если говорить о пике спроса, то это возраст 21-40 лет, на который работодатели активно ищут соискателей", – сказал он.

По словам эксперта, кандидаты, только что окончившие учебные заведения, выдвигают самые высокие требования к работе и зарплате. "В возрасте 21-25 лет у выпускников вузов самые большие амбиции и запросы. В более старшем возрасте люди понимают, что они не столь конкурентны на рынке и снижают свои запросы", – добавил Ветерков.

По данным портала Superjob, 30 лет – оптимальный возраст для того, чтобы вплотную заняться своей карьерой. В этом возрасте у кандидатов уже есть опыт работы, при этом они активнее и мобильнее по сравнению с соискателями старшего возраста.

Сложнее всего искать работу в возрасте от 51 до 53 лет. В этот период у самих кандидатов еще достаточно высокие требования к должности, однако работодатели не готовы предоставлять им подходящие вакансии.

