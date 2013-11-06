Зарплата школьных учителей за три года выросла на 60%

Фото: ИТАР-ТАСС

Учителя, работающие в школах, стали зарабатывать больше: за три последних года зарплаты школьных преподавателей в Москве выросли более чем на 60%. По итогам первого полугодия 2013 года средняя зарплата учителя составила более 65 тысяч рублей.

"С 2010 года средняя заработная плата учителей выросла на 68%. Их средняя зарплата по итогам первого полугодия 2013 года составляет 65,8 тысяч рублей и является выше средней по городу в целом", - рассказала заместитель руководителя департамента образования Москвы Татьяна Васильева.