Бизнес-свидания набирают популярность в Москве

В Москве начали проводить бизнес-свидания

Бизнес-свидания – b2b speed dating – набирают популярность в столице. На таких мероприятиях предприниматели могут, потратив всего около часа своего времени, приобрести новые деловые контакты, познакомиться с потенциальными партнерами, а также пополнить базу своих клиентов.

Подобные короткие бизнес-встречи очень часто проводятся в Европе, где именно таким образом предприниматели зачастую находят поставщиков, исполнителей проектов и других партнеров.

Проходят бизнес-свидания так же, как обычный speed dating: пересаживаясь по кругу от стола к столу, участники знакомятся друг с другом. Время общения с одним потенциальным партнером варьируется в зависимости от сферы бизнеса – так, на бизнес-свиданиях архитекторов беседовать с участниками можно не более 5 минут, а на встречах представителей авиакомпаний и аэропортов – не более 15 минут.

Заинтересовывать возможных покупателей и партнеров при этом разрешается любым способом: показывая образцы товара, визитки, даря подарки и даже приглашая на вечеринки.