В Москве сохранят рабочие места для незрячих и слабовидящих

Слабовидящие операторы call-центра во время работы. Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Рабочие места для незрячих и слабовидящих москвичей в 2015 году сохранят несмотря на экономическую нестабильность. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель московской городской организации Всероссийского общества слепых (ВОС) Александр Мошковский, передает ТАСС.

По словам Мошковского, сейчас на восьми столичных предприятиях работает свыше тысячи инвалидов по зрению. "Но на сегодняшний день мы с большой аккуратностью подходим к вопросу принятия новых желающих", – отметил он.

Председатель ВОС добавил, что благодаря решениям московских властей, в этом году будут открыты два новых предприятия для слепых.

В свою очередь замглавы департамента социальной защиты населения Людмила Митрюк подчеркнула, что количество дотаций останется прежним. Кроме того, реализуются новые культурные и социальные программы для инвалидов по зрению.

По словам Митрюк, всего в столице проживают около 14 тысяч инвалидов по зрению, 550 из них – дети.

Напомним, в феврале 2015 года Сергей Собянин сообщил, что в Москве трудоустроены более 70 процентов людей с ограниченными возможностями. Ожидается, что к концу 2016 года работу получат 85 процентов инвалидов.

Как сообщалось ранее, полы на 43 станциях метро оборудуют специальными выпуклыми ограничителями – шуц-линиями для слабовидящих.

Шуц-линии появятся на платформах станций: "Академическая", "Бабушкинская", "Алтуфьево", "Варшавская", "ВДНХ", "Владыкино", "Волжская", "Аэропорт", "Дмитровская", "Добрынинская", "Кантемировская", "Китай-город" (Калужско-Рижской линии и Таганско-Краснопресненской линии), "Кузьминки", "Кутузовская", "Лубянка", "Молодежная", "Нагатинская", "Новокузнецкая", "Октябрьское поле", "Отрадное", "Перово", "Медведково", "Пионерская", "Планерная", "Преображенская площадь", "Пролетарская", "Проспект Вернадского", "Проспект Мира" (Кольцевой линии), "Профсоюзная", "Римская", "Семеновская", "Смоленская" (Арбатско-Покроской линии и Филевской линии), "Сокол", "Сокольники", "Студенческая", "Сходненская", "Текстильщики", "Щукинская", "Университет", "Улица Подбельского" и "Тимирязевская".

Основной целью этого нововведения является повышение уровня безопасности на метрополитене для слабовидящих пассажиров.

Станции метро оборудуют линиями для слабовидящих

Шуц-линии уже есть на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии. Они представляют собой выпуклые полосы, которые размещают в полуметре от края платформы. Покрытие легко нащупать как тростью, так и подошвой ботинка.

Кроме того, слабовидящим пассажирам московского метро будут помогать собаки-поводыри – Всероссийское общество слепых получило разрешение от метрополитена на организацию девятимесячных курсов для животных. Подготовкой около 80 собак-поводырей займутся преподаватели специализированной школы из Подмосковья. Они учат животных пользоваться лифтами и эскалаторами, также приучают к шуму и правилам общего поведения в метро.