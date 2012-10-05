Старшеклассники Москвы подрабатывают курьерами и промоутерами

Фото: ИТАР-ТАСС

Одной из самых популярных подработок у московских старшеклассников является работа курьером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста сайта superjob.ru Валерию Чернецову.

"На сегодняшний день чаще всего московские старшеклассники подрабатывают курьерами, расклейщиками рекламных объявлений и промоутерами", - рассказала эксперт.

При этом Чернецова отметила, что ученикам нужно стремиться находить такую подработку, опыт которой мог бы пригодиться им в будущем.

По ее данным, сейчас на рынке наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием. "Около 60% выпускников вузов либо не работают по специальности, либо получают второе высшее образование - корочка одна, а в итоге специалист из другой области", - заметила Чернецова.

Также она отметила, что далеко не всегда имеет смысл получать высшее образование, так как многие зарплаты людей со средним специальным образованием вполне сопоставимы с зарплатами офисных работников.